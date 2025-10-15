سلام عرض مع مخزومي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" للتطورات الراهنة واستقبل "نقابة تجار الخضر بالمفرق"

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ورئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام، التطورات السياسية الراهنة من مختلف جوانبها، إضافة إلى شؤون وقضايا إنمائية تتعلق بمدينة بيروت.