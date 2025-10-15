بري استقبل وزير الصناعة وعرض مع الحوت لأوضاع شركة "الميدل ايست"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، حيث تم البحث في آخر المستجدات والاوضاع العامة وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي وبرامج عمل الوزارة.



والتقى بري وزير الصحة السابق فراس الأبيض الذي قدم له كتابه "الثبات في وجه العاصفة".



ومن زوار رئيس المجلس: المدير العام رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الوسط (الميدل ايست) محمد الحوت، وكان بحث في أوضاع الشركة وبرامج عملها.