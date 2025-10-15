الأخبار
رسامني تعهد بالمباشرة في دراسة أوتوستراد ونفق بيروت - البقاع... أبو الحسن: يغيّر واقع المنطقة ويحقق الانماء المتوازن

أخبار لبنان
2025-10-15 | 09:41
رسامني تعهد بالمباشرة في دراسة أوتوستراد ونفق بيروت - البقاع... أبو الحسن: يغيّر واقع المنطقة ويحقق الانماء المتوازن
4min
رسامني تعهد بالمباشرة في دراسة أوتوستراد ونفق بيروت - البقاع... أبو الحسن: يغيّر واقع المنطقة ويحقق الانماء المتوازن

بدعوة من أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، قام وزير الأشغال فايز رسامني بجولة على قرى وبلدات المتن الأعلى، بدءاً من بلدة شويت مروراً بعدد من البلدات، حيث اطّلع على سير أعمال الصيانة والتأهيل لشبكة الطرقات في المنطقة.

وعقب الجولة، عُقد اجتماعٌ في منزل النائب أبو الحسن في بلدة فالوغا، ضمّ الوزير رسامني ورؤساء بلديات المنطقة، حيث جرى استعراض المشاريع والأعمال التي يتمّ إنجازها حالياً، بالإضافة إلى بحث الحاجات الإنمائية الملحّة المطلوب تنفيذها في السنة المقبلة.

بعدها، أُقيم حفلُ غداءٍ تكريميّ على شرف رسامني في منتجع Maison Jwar في بلدة جوار الحوز.

ابو الحسن

وقال النائب هادي ابو الحسن في خلال الحفل: "ما نراه ونلمسه من تطويرٍ في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي المرافئ، ومن عملك الدؤوب لإطلاق مشروع تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، ومن برامج لتأهيل الطرقات، إلّا خيرُ دليلٍ على ما أقول، وعلى حجم الإنجازات التي تتحقّق".

وأضاف: "نلتقي اليوم وقد شاهدتم بأمّ العين النهضةَ الإنمائية التي تشهدها هذه المنطقة وغداً باقي المناطق ، وهي ثمرةُ تعاونٍ مثمرٍ مع معالي الوزير رسّامني وجهاز الوزارة، ومن خلال الجهود الجبارة التي بُذلت، انطلاقاً من الإرادة والتصميم والمثابرة وحُسن الإدارة".

وشدد على أن إنّ هذه الإنجازات هي حقٌّ من حقوق الناس، وواجبٌ علينا كمسؤولين أن نوصل الحقّ إلى أصحابه، من دون منّةٍ على الإطلاق. 

ولفت الى أن "ما تشهده المنطقة اليوم يُشكّل المرحلة الأولى من صيانة وتأهيل الطرق، بعد عطشٍ إنمائيٍّ دام أكثر من اثنتي عشرة سنة، على أمل أن نستكمل معاً المرحلة الثانية في العام المقبل، إن شاء الله".

واعتبر ان كلّ ذلك ما كان ليحصل لولا انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتشكيل حكومة، وإقرار الموازنة العامة، مشيرا الى أوهذا يؤكّد صوابيّة موقفنا وإصرارنا على مطلبنا بضرورة انتظام عمل مؤسّسات الدولة، لتكون الدولة وحدها الحاضنةَ والراعيةَ لجميع مواطنيها. ويُضاف إلى ذلك ديناميّتك الشخصية التي تدفع دائماً باتجاه تحقيق الإنجازات.

وقال أبو الحسن: "نتطلّع معكم إلى تحويل الحلم الجميل إلى واقع، من خلال سعينا لإقامة طريق الحلم، أعني بذلك نفقَ وطريقَ بيروت – البقاع، الذي يُشكّل جزءاً من الأوتوستراد العربي، المفترض أن يربط مرفأ بيروت بالعمق العربي، بما يضع لبنان على خارطة الاقتصاد الإقليمي وربما العالمي". 
 
وأضاف: "تخيّلوا معي كيف يمكن أن يكون واقعُ جبل لبنان، وواقعُ هذه المنطقة تحديداً، عندما يتحقّق هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي."
 
 
 
رسامني

من جهته، نوه وزير الاشغال فايز سامني بجهد النائب ابو الحسن اليومي من اجل منطقة المتن الاعلى التي كانت المنطقة الاولى التي بدأت فيها اعمال الصيانة للطرقات. 

وتعهد بالمباشرة بالدراسة للاوتوستراد والنفق الذي سيربط مرفأ بيروت بالبقاع ومنع الى نقطة المصنع الحدودية. مؤكداً ان انجاز المشروع سيفيد اقتصاد البلد ومنطقتي المتن الاعلى والمتن الشمالي وسيحل مشكلة الشاحنات على الطرقات.

وقال: "ثمة مشاريع كثيرة وسهلة التنفيذ لكنها تحتاج الى قرار وارادة. ومنها وصل المرفأ بالمتن والبقاع، ووصل المرفأ بمنطقة الشمال. وكلنا يسمع بمرفأ طرابلس وبمطار القليعات، فمنطقة الشمال ايضا غنية بناسها والدولة كانت بعيدة عنها، وعندما ننفذ الطريق الى الشمال سيكون هناك انماء ذاتيا".

ولفت رسامني الى االهمّ الوطني عند الزعيم وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط وتوجيهاتهما بأن يكون عمل الوزارة في كل المناطق وبالتساوي بين بعضها البعض وهذا ما نقوم به حاليا، مشيرا الى ان عمل قام به بعيد تسلمه الوزارة كان الاطلاع على جداول الصرف بالسنوات الماضية من موازنات وزارة الاشغال وأعاد التوازن للصرفيات.

ودعا رؤساء البلديات الى البدء بتحضير الملفات والتركيز على الطرقات التي تربط المحافظات والاقضية وتلك الرئيسية المصنفة من اختصاص وزارة الاشغال.
 
 
 

