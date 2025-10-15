الأخبار
حبيب ثمّن مواقف رئيس الجمهورية الوطنية: مسؤولة وجريئة

أخبار لبنان
2025-10-15 | 09:51
مشاهدات عالية
حبيب ثمّن مواقف رئيس الجمهورية الوطنية: مسؤولة وجريئة
حبيب ثمّن مواقف رئيس الجمهورية الوطنية: مسؤولة وجريئة

أشاد رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب بتصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأخيرة، ووصفها بـ"المسؤولة والجريئة"، مشيراً إلى أن "إعلان فخامته أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج التسويات في المنطقة، وتشديده على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، فيه الكثير من الحكمة والوعي لحماية لبنان واستقراره". 

ورأى أن "الرئيس عون يعمل جاهداً على حثّ العالم العربي والدولي على مساعدة لبنان، وما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد مؤتمرَين لدعم الجيش وإعادة الإعمار، ليس سوى دليل ثقة بلبنان ورئيسه".

ودعا "جميع الأفرقاء إلى الوقوف إلى جانب رئيسيّ الجمهورية والحكومة في سعيهما إلى الوصول بلبنان إلى شاطئ الأمن والأمان والازدهار الاقتصاديّ".

أخبار لبنان

مواقف

الجمهورية

الوطنية:

مسؤولة

وجريئة

