البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن البابا لاوون الرابع عشر يزور لبنان في أواخر الشهر المقبل في "زمن السلام"، على وقع مساعي التهدئة في المنطقة، وسيحمل الى اللبنانيين رسالة "رجاء".وقال الراعي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مقرّ البطريركية المارونية في بكركي، إن البابا لاوون الرابع عشر سيحمل في زيارته الى لبنان السلام والرجاء.وأضاف: "أخذ البابا على عاتقه السلام وبرنامجه السلام. يأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة. ونعيش في لبنان وقفًا لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام".وذكر أن "العناية الالهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت".وعبّر الراعي، الذي لطالما طالب بإبعاد لبنان عن صراعات المنطقة، عن اعتقاده أن زيارة البابا ستذكّر كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته.وقال: "قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم".وأشار الى أن هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية.وأوضح الراعي الى أن الزيارة تشكّل "متنفسًا كبيرًا" للمسيحيين في لبنان وكذلك لمسيحيي سوريا والعراق وإيران والأراضي المقدسة الذين استنزفتهم الحروب والصراعات وموجات التهجير.