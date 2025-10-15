تيمور جنبلاط استقبل سفير البرازيل الجديد

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط السفير الجديد لجمهورية البرازيل تارسيزيو كوستا، في كليمنصو، حيث تم البحث في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الاقليمية والعلاقات اللبنانية البرازيلية.



وأكد جنبلاط، في اللقاء الذي حضره عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ ومستشار جنبلاط حسام حرب، "أهمية تعزيز التواصل اللبناني مع البرازيليين المنحدرين من أصول لبنانية"، مستعرضا التطورات التي تمر بها المنطقة.