الجميّل يستقبل سفير الصين لدى لبنان... وهذا ما جرى تأكيده
أخبار لبنان
2025-10-15 | 15:30
الجميّل يستقبل سفير الصين لدى لبنان... وهذا ما جرى تأكيده
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، سفير الصين لدى لبنان تشن تشوان دونغ، في زيارة تعارف، وجرى البحث في إمكان تعزيز التعاون بين البلدين.
وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الخارجية ميشال أبو عبدالله، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والدكتور فادي عردو.
وتم تأكيد أهمية علاقات الصداقة والتجارة بين البلدين في مختلف المجالات.
أخبار لبنان
