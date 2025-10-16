الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار 2026، مشيراً إلى أن التحضيرات بدأت لضمان إنجازها وفق أعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة، آملاً أن يكون هذا الاستحقاق "عرساً وطنياً جامعاً ومحطة انطلاق لغدٍ جديد مشرق".



وأضاف الحجار، خلال افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة برجا، أن الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية، وتسعى بكل الوسائل الدبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبر من أراضي الجنوب ووقف اعتداءاته اليومية، واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن.