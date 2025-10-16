الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: لملاحقة كل من يعمد الى التشهير أو الابتزاز أو فبركة معلومات في حق أي مؤسسة أو شركة أو فرن
أخبار لبنان
2025-10-16 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: لملاحقة كل من يعمد الى التشهير أو الابتزاز أو فبركة معلومات في حق أي مؤسسة أو شركة أو فرن
رأى اتحاد نقابات الأفران والمخابز في بيان أنّ "الحديث عن قطاع المخابز والأفران هو حديث عن رجالٍ يسهرون الليل والنهار تحت ظروف قاسية من حرارةٍ ورطوبةٍ وضغطٍ لا يُحتمل، عن عمّالٍ وأصحابٍ ومدراءٍ قرّروا ألّا يناموا كي لا يجوع الشعب، لأنهم اختاروا أن يكونوا الركيزة الأولى في الأمن الاقتصادي والغذائي للبنان من خلال إنتاج الرغيف ومشتقاته".
اضاف البيان: "لمن تسوّل له نفسه النيل من هذا القطاع الوطني، نقول: رغم أزمة الدولار وانهيار العملة الوطنية، وانفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا، وجبهة الإسناد، والحرب المستمرة على الجنوب والضاحية والبقاع، لم نغلق أبوابنا، ولم نستسلم للأزمات ولا للصواريخ، لأننا نؤمن بأن الخبز مسؤولية وطنية قبل أن يكون مهنة.من صمد ولم يُقفل تحت وابل الحرب والأزمات يستحق التكريم والتقدير من الوزارات والبلديات، لا التشهير ولا الابتزاز. إنّ ما نراه من سكوبات إعلامية وحملات عبر السوشيال ميديا تستهدف المؤسسات والشركات والأفران وآخرها شركة تنورين، لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ولا سمعة لبنان الغذائية، بل يضرب ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالأمن الغذائي اللبناني".
تابع:"إنّ الاتحاد يؤكد أنّ التعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات والشركات والأفران هو السبيل الوحيد لتحقيق أمنٍ غذائيٍ متكاملٍ ومتوافقٍ مع المواصفات والمعايير، لا عبر التشهير والتصويب الإعلامي غير المسؤول. وفي هذا الإطار، يهمّ الاتحاد أن يوضح أنه على تنسيقٍ يوميٍّ وثيقٍ مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تقوم بواجبها الوطني والرقابي على مساحة الوطن، سواء عبر المديرية العامة الممثلة بسعادة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر، أو مديرية مكتب الحبوب والشمندر السكري برئاسة المدير عصام أبو جودة، أو مصلحة حماية المستهلك التي تتابع بشكل دوري الأوزان والأسعار وتقوم بأخذ العينات من الخبز والمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما أن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط يضطلع شخصيًا بمتابعة كل ما يتعلق بقطاع الأفران، ويتم التنسيق معه في كل ما يحتاجه القطاع من تنظيم وتطوير، من خلال لقاءات عمل دورية ومستمرة تجمع الوزارة بالاتحاد ونقاباته".
وقال:"يدعو الاتحاد الأفران كافة إلى الالتزام الكلي للمعايير الصحية للإنتاج، والتعاون التام مع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المختصة والبلديات، حرصًا على سلامة المستهلك وجودة الرغيف اللبناني، بما يضمن استمرارية الثقة بهذا القطاع الوطني. وعليه، فإن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان: دعو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التزام الدقة والمسؤولية، وعدم نشر أو تداول أي خبر يخص القطاع إلا عبر الوزارات المعنية ويطلب من الوزارات والبلديات اعتماد أسلوب التصويب والتعاون مع المؤسسات المخالفة عند الحاجة، لا أسلوب التشهير الذي يُسيء إلى سمعة الوطن واقتصاده"، واكد انه "يمنع منعًا باتًا دخول أي وسيلة إعلامية أو صحافية إلى الأفران والمؤسسات العاملة في القطاع إلا بعد التنسيق المسبق مع الاتحاد".
ودعا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة كل من يقوم بالتشهير أو الابتزاز أو فبركة المعلومات بحق أي مؤسسة أو شركة أو فرن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه"، وقال:"نحن تحت سقف القانون، لا تحت سيف الإعلام الباحث عن ترندات وشهرة على حساب لقمة الناس".
ختم:"من هذا التاريخ، نؤكد أنّ الاتحاد لن يتهاون بعد الآن مع أي جهة تتعمد الإساءة إلى القطاع أو تشويه سمعته، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي في لبنان، تحت سقف القانون وحرمة الرغيف".
أخبار لبنان
نقابات
الأفران
والمخابز:
لملاحقة
التشهير
الابتزاز
فبركة
معلومات
مؤسسة
التالي
"التقدّمي" تابع ملف مطمر الناعمة ووفد من CMA CGM زار الموقع لدرس امكانية توليد الطاقة
الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها والتحضيرات تسير وفق أعلى معايير الشفافية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-10
اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية
أخبار لبنان
2025-09-10
اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية
0
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
0
آخر الأخبار
2025-09-21
ستارمر: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن
آخر الأخبار
2025-09-21
ستارمر: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن
0
اقتصاد
2025-10-12
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
اقتصاد
2025-10-12
مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:42
الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...
أخبار لبنان
05:42
الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...
0
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
0
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More