"التقدّمي" تابع ملف مطمر الناعمة ووفد من CMA CGM زار الموقع لدرس امكانية توليد الطاقة

زار وفد من شركة "CMA CGM" مطمر الناعمة، بمسعى من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في الموقع، وكان في استقباله عضوة مجلس قيادة الحزب المحامية لمى حريز، مدير فرع الحزب في بعورته إياد غرز الدين، وذلك في حضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس رواد جمال.



وبحب بيان، فقد تبلّغ التقدّمي أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم فريق تقني متخصص يعمل كجهة استشارية لشركة CMA CGM بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، للتأكد علميًا من مدى ملاءمة الأرض من النواحي الفنية والهندسية لمشروع المزرعة الشمسية.



اشارة الى ان هذه الخطوة تُعدّ أساسية تمهيدًا للانتقال بالمشروع إلى مراحل التنفيذ.