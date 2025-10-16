الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...

أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ان "الرواتب ترتفع بالتوازي مع الأقساط ففي عام 2021 وصلنا إلى مرحلة الانهيار الشامل وكانت رواتب المعلمين متدنية جدًا لكننا عملنا على تصحيحها ومنذ ذلك الحين تشهد الرواتب زيادة سنوية مع كل عام دراسي جديد".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " ابتداءً من 1 تشرين الأول 2025 يسري مفعول القانون 2/2025 وملحقاته الذي يتيح لمجلس الإشراف على صندوق التعويضات اقتراح منح تعويضات وفق ملاءة الصندوق وقد تقرر صرف سلفة للمعلمين المتعاقدين عن أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول".



واضاف " واقع الأهل في المجتمع اللبناني ينقسم بين فئة فقيرة وفئة أكبر منتجة تمكّنت من تنظيم أوضاعها ولدينا تنوّع في المدارس مع تنوّع هذه الفئات".



وسأل "أين الدولة من دعم القطاع التربوي الذي خرّج أهمّ الأفراد؟".



ولفت الى اننا "مستعدون لتحسين القطاع والاصلاح ونقف مع الموازنة الرقمية وواجب على كل مدرسة خاصة أن تقدم براءة ذمة من صندوق التعويضات وان تسدد ما عليها من اشتراكات ونحن نوافق على التدقيق المالي في موازنات المدارس الخاصة والشفافية ضرورة".



وختم " لدينا 90 مدرسة مجانية في كل قضاء ولدينا مدارس اخرى أقساطها بأقل من الف دولار بالسنة ولكن بعض الاعلام يريد تشويه سمعتنا".