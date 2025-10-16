الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

أخبار لبنان
2025-10-16 | 05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته صيدا أن الدولة "حاضرة وجاهزة للاستماع إلى الناس"، مشددًا على أن مشروع الحكومة "بسيط وواضح، وهو استعادة الدولة".

وأشار سلام إلى أن لبنان بحاجة إلى "زيادة عديد وعتاد ورواتب الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، لافتًا إلى أن العمل جارٍ منذ أشهر "لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية"، متوقعًا تحقيق ذلك قريبًا.

وأضاف: "نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار، لكن إمكاناتنا ضئيلة جدًا، وواثق بأننا سننجح قريبًا في عقد مؤتمر دولي لإطلاق عجلة إنمائية وإعمارية".

كما شدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ووقف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وعودة الأسرى إلى وطنهم".

LBCI
آخر الأخبار
05:37

سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً

LBCI
آخر الأخبار
05:30

رئيس الحكومة نواف سلام من صيدا: الدولة حاضرة وجاهزة للإستماع إلى الناس ومشروعنا بسيط في الحكومة وهو استعادة الدولة

LBCI
خبر عاجل
05:39

سلام: نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة جدًّا وواثق بأنّنا سننجح قريباً في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:21

شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن

LBCI
اقتصاد
08:14

الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
فنّ
2025-10-10

محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)

LBCI
اقتصاد
2025-09-26

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:51

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار لبنان
20:03

اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل

LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
11:23

ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين

LBCI
أخبار لبنان
11:39

سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
13:34

مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس

