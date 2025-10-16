الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
2025-10-16 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
min
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته صيدا أن الدولة "حاضرة وجاهزة للاستماع إلى الناس"، مشددًا على أن مشروع الحكومة "بسيط وواضح، وهو استعادة الدولة".
وأشار سلام إلى أن لبنان بحاجة إلى "زيادة عديد وعتاد ورواتب الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، لافتًا إلى أن العمل جارٍ منذ أشهر "لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية"، متوقعًا تحقيق ذلك قريبًا.
وأضاف: "نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار، لكن إمكاناتنا ضئيلة جدًا، وواثق بأننا سننجح قريبًا في عقد مؤتمر دولي لإطلاق عجلة إنمائية وإعمارية".
كما شدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ووقف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وعودة الأسرى إلى وطنهم".
أخبار لبنان
صيدا:
مشروعنا
استعادة
الدولة
ونعمل
مؤتمر
الأجهزة
الأمنية
والإعمار
التالي
محافظ بيروت ابلغ أصحاب محطات معالجة وتكرير وبيع مياه الشرب ضرورة تسوية اوضاعها
الأب يوسف نصر للـLBCI: مستعدون للإصلاح والتدقيق المالي في المدارس الخاصة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:37
سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً
آخر الأخبار
05:37
سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً
0
آخر الأخبار
05:30
رئيس الحكومة نواف سلام من صيدا: الدولة حاضرة وجاهزة للإستماع إلى الناس ومشروعنا بسيط في الحكومة وهو استعادة الدولة
آخر الأخبار
05:30
رئيس الحكومة نواف سلام من صيدا: الدولة حاضرة وجاهزة للإستماع إلى الناس ومشروعنا بسيط في الحكومة وهو استعادة الدولة
0
خبر عاجل
05:39
سلام: نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة جدًّا وواثق بأنّنا سننجح قريباً في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية
خبر عاجل
05:39
سلام: نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة جدًّا وواثق بأنّنا سننجح قريباً في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية
0
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
آخر الأخبار
2025-10-11
الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
0
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
اقتصاد
08:14
الضمان يكشف نتائج خطة التفتيش على المؤسسات
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
أخبار لبنان
07:50
الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-09-08
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
2025-09-08
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
0
فنّ
2025-10-10
محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)
فنّ
2025-10-10
محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)
0
اقتصاد
2025-09-26
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
2025-09-26
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More