سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته صيدا أن الدولة "حاضرة وجاهزة للاستماع إلى الناس"، مشددًا على أن مشروع الحكومة "بسيط وواضح، وهو استعادة الدولة".



وأشار سلام إلى أن لبنان بحاجة إلى "زيادة عديد وعتاد ورواتب الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، لافتًا إلى أن العمل جارٍ منذ أشهر "لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية"، متوقعًا تحقيق ذلك قريبًا.



وأضاف: "نحن لا نبخل في عملية إعادة الإعمار، لكن إمكاناتنا ضئيلة جدًا، وواثق بأننا سننجح قريبًا في عقد مؤتمر دولي لإطلاق عجلة إنمائية وإعمارية".



كما شدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ووقف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وعودة الأسرى إلى وطنهم".