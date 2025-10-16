الأخبار
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة

أخبار لبنان
2025-10-16 | 09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة

وصف وزير الصناعة جو عيسى الخوري ما يجري أنه تشهير وافتراء وتشويه لصورة الصناعة اللبنانية، معتبرًا أنهتجنّ واضح يؤذي القطاع الانتاجي الأول في لبنان، والذي استطاع ان ينافس في أكثر الأسواق تطلباً". 

وتطرق عيسى الخوري، خلال جولته على عدد من مصانع كسروان تلبية لدعوة من النائب نعمة افرام، الى مسألة مياه تنورين، واصفاً ايّاها بـ "زوبعة في زجاجة“. 

وكشف أنه تبلّغ من معهد البحوث الصناعية نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية على عيّنات المياه المأخوذة،  وتبيّن أنها نظيفة وخالية من أي شيء مضرّ بالصحة العامة

وأكد انه كان على تواصل مع وزير الصحة العامة لمعالجة هذا الملف بطريقة سليمة تضمن صحة المواطن، ولا تلحق الضرر المعنوي والاقتصادي بالمؤسسة

في السياق، أكد عيسى الخوري أن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل ويساهم بتسعة مليارات دولار بالناتج المحلي، ولا يمكن اهماله

وقال: "نعمل على محاسبة من يخطىء في الصناعة عن قصد بهدف الوصول الى صناعة وطنية بمواصفات عالمية

وأوضح أن الصناعة كما اي قطاع آخر في لبنان تواجه تحديات بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية العالمية.


أخبار لبنان

الخوري:

تنورين

نظيفة

وكانت

زوبعة

زجاجة

