الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن سفينة تحمل مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية وصلت إلى مرفأ بيروت.



وذكرت أنه جرى تسلم الهبة بحضور السفير الإسباني لدى لبنانJesus Ignacio Santos Aguado وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل والملحق العسكري الإسباني العقيد Angel Santamaria Sanchez.