قائد الجيش استقبل قائد القوات الدفاعية الإيرلندية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد القوات الدفاعية الإيرلندية اللواء Rossa Mulcahy على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.



وقد وضع الجنرال Mulcahy إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة وزارة الدفاع، بحضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة.