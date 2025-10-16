الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر

أخبار لبنان
2025-10-16 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي: اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى وموقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر

رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى، معبّراً عن قلقه من احتمال تصعيدٍ إسرائيليٍ جديد بعد إقفال هذا الملف.
 
وأكد رجي في خلال استقباله وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" برئاسة الإعلامي أسعد بشارة، أن صفحة جديدة فُتحت بين لبنان وسوريا في إطار واضح يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار إلى أن لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع جميع الدول، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شرط احترام سيادته، لافتاً إلى أن الملفات العالقة مع سوريا تسير في الاتجاه الصحيح وإن بوتيرةٍ بطيئة.
 
وفي معرض رده على أسئلة الحاضرين، أوضح أنه أحال إلى الحكومة مشروع قانون إلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين، بعدما وصل النقاش حول هذا الملف إلى طريق مسدود، مؤكداً أن خطوته جاءت انطلاقاً من واجبه القانوني والدستوري، بعيداً عن أي اعتبار سياسي، نافياً أن يكون قد نسّق مسبقاً مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الإجراء، وأن قرار ادراجه على جدول أعمال الجلسة قد يكون غير محسوم، لكنه طمأن المغتربين بأنهم سيتمكنون من ممارسة حقهم في الاقتراع داخل لبنان في حال تمّ إلغاء اقتراعهم بصيغتي المقاعد الستة الخاصة وعدم السير بخيار الـ128 نائباً، مشدداً على حرصه على ضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الوطنية والسياسية.

أما في ما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل، فجدد رجي التأكيد أن موقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر، على أن يقتصر التواصل على معالجة النقاط الحدودية المختلف عليها، حفاظاً على الثوابت الوطنية والسيادية وهذا ما قصده الرئيس عون. 

وشرح رجي لوفد الإعلاميين الورشة الإصلاحية التي أطلقها في وزارة الخارجية، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية وتعزيز فعالية العمل الدبلوماسي، بما يعيد إلى الوزارة دورها الطبيعي والمحوري في تمثيل لبنان وحماية مصالحه في الخارج.

أخبار لبنان

اتفاق

مراحله

الأولى

وموقف

لبنان

ثابتٌ

تفاوض

مباشر

LBCI التالي
أسرار الصحف 16-10-2025
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-16

مسؤول إسرائيلي لرويترز: الهجوم البري العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة في مراحله الأولى

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

النائب جورج عدوان: موقفنا ثابت في كل مرة نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
أخبار لبنان
13:52

رجي: ادعو اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية

LBCI
أخبار لبنان
13:49

بيان لعائلة الإمام موسى الصدر... وهذا ما جاء فيه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15

تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل

LBCI
خبر عاجل
2025-10-07

وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:12

القيادة المركزية الأميركية: الجيش اللبناني أزال 10 آلاف صاروخ و400 قذيفة من الجنوب وملتزمون بدعم جهوده

LBCI
خبر عاجل
2025-10-03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More