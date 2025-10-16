الأخبار
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
2025-10-16
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أعلنت وزارة الصحة أنه "في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والصحية لضمان سلامة مياه شركة تنورين، تؤكد أن نتائج فحص العينات الاضافية الحديثة من منتجات مياه تنورين الموجودة في الاسواق جاءت خالية من البكتيريا.
وقالت الوزراة في بيان، إنه فيما يتعلق بفحص العينات المأخوذة من مصانع الشركة فانها لم تصدر حتى الآن، وإنها بانتظار صدورها قريبا ليصار الى إبلاغ الشركة على ضوئها وضوء تقارير التفتيش الصحي، بالشروط الإدارية والفنية والصحية الواجب عليها الالتزام بها لضمان سلامة المياه وصحتها وبالتالي ضمان صحة المواطن.
كما أكدت أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص فور جهوز النتائج كافة.
