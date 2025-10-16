أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في لبنان.



وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله كانت تقع تحت الأرض والتي استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع وجنوب لبنان".



ولفت الى أن حزب الله يواصل محاولات اعادة اعمار بنى تحتية في انحاء لبنان بما يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



وأكد أن الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.