رئيس الحكومة عرض مع وفد فلسطيني أوضاع اللاجئين ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي مع وفد فلسطيني في الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب مناقشة القضايا المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة عدد من الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين اللبنانية وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.



وأكد الرئيس سلام "حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية".