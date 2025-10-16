القيادة المركزية الأميركية: الجيش اللبناني أزال 10 آلاف صاروخ و400 قذيفة من الجنوب وملتزمون بدعم جهوده

اجتمع كبار القادة العسكريين من الأمم المتحدة وثلاث دول يوم أمس في الناقورة ، في الاجتماع الخماسي الحادي عشر، حيث تمّ تنسيق الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، ومتابعة جهود نزع سلاح حزب الله.



وناقش القادة العسكريون من الولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" والجيش اللبناني، عمليات نزع السلاح التي يواصلها الجيش اللبناني.



وقد تمكّن الجيش في خلال العام الماضي من إزالة نحو عشرة آلاف صاروخ، وما يقارب أربعمئة قذيفة، وأكثر من مئتين وخمسة آلاف قطعة من مخلفات الذخائر غير المنفجرة بحسب بيان للقيادة المركزية الأميركية.



وقال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية: "يواصل شركاؤنا اللبنانيون قيادة الجهود لضمان نجاح عملية نزع سلاح حزب الله، ونحن ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني بينما يعمل بلا كلل لتعزيز الأمن الإقليمي".



وفي الأسبوع الماضي، تولّى الفريق جوزيف كليرفيلد مهامه كأكبر ممثل عسكري أميركي في لبنان، ورئيساً لآلية المتابعة، وذلك خلال حفل أقيم في بيروت.



وقال كليرفيلد: "نحن نعمل مع الجيش اللبناني واليونيفيل وشركائنا الفرنسيين والدوليين لضمان نجاح إطار وقف الأعمال العدائية، ولدينا جميعاً مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان".