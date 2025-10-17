الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية

استفاق الجنوب اليوم، على وقع آثار الضربات الإسرائيلية التي طالت المنطقة والأودية المحيطة ببلدات أنصار، سيناي والزرارية في قضاء النبطية. وطالت كسّارةً ومجابل للباطون والزفت، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة سبعة أشخاص في بلدة أنصار.



أما الشركة التي تمتد علي أكثر من 600 دونم تضم ما يقارب 100 موظف باتوا الآن بلا عمل.