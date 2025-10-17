جابر في واشنطن: على الولايات المتحدة دعم موقف لبنان بالزام اسرائيل بالتقييد بوقف النار

شدّد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة دعم الولايات المتحدة الاميركية لموقف لبنان بالزام اسرائيل بالتقييد بوقف النار ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان.

وقال في اجتماع له في واشنطن مع مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنطقة وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة: ”إن لبنان التزم منذ الإعلان عن وقف اطلاق النار بكامل مندرجات القرار 1701 وبكل الموجبات المطلوبة، وان الجيش اللبناني ينتشر بشكل فعّال، لكن المطلوب هو بتقيّد الجهة الاخرى بوقف النار لأن من نتائج استمرارها أن تعيق عمل الجيش اللبناني وانتشاره في كامل المنطقة بشكل فعّال”.

ومن اللقاءات البارزة لقاء جمع الوزير جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ومحامين عن الدولة اللبنانية وعن مؤسستي غوتلت ولازار مع حاملي سندات اليوروبوند من كبريات الشركات العالمية، وجرى حوار شرح فيها الجانب اللبناني الظروف التي مر بها لبنان والصعوبات التي واجهته ويواجهها كما شرح للخطوات الايجابية على المستوى الاصلاحي خصوصاً المالي والنقدي.

وأكد أن لبنان سيدخل في مفاوضات مع الأطراف حاملي السندات، ”عندما تصبح لديه جهوزية مالية قادرة على المباشرة بالايفاء بالتزاماته ، وكان تفهم من قبل الطرفين".

الى ذلك استمرت اللقاءات مع ممثلي الصندوق والبنك الدوليين ومع مؤسسات تعني بتمويل القطاع الخاص، ومنها ما تم استعراضه بين الوزير جابر ومدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد جهاد أزعور، لسير تقدم عملية التنسيق القائمة ليحقق لبنان تقدماًُ في هذا الشأن، وقت ليس ببعيد وليكون جاهزاً لتوقيع برنامج متكامل مع الصندوق.