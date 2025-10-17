الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه

أخبار لبنان
2025-10-17 | 11:24
مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه
مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه

رأى النائب فؤاد مخزومي أنّ ثورة 17 تشرين أكدت أن الكرامة والعدالة ليستا مجرد شعارات رنانة، بل أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه.

ووجّه عبر منشور على منصة "أكس"، في ذكرى 17 تشرين، تحية "للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين الذين تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأثبتوا أنّ الوطن لا يبنى، إلا بالولاء والانتماء، وليس بالمصالح الضيقة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تشرين

أكّدت

الكرامة

والعدالة

أسلوب

يستحقه

لبنان

وشعبه

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

كرامي أكدت أمام رئيسي بلديتي القليعات وتل حياة دعم الوزارة لتوسعة المدارس في عكار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

إسرائيل تُحيي الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول على وقع محادثات لإنهاء حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

الرئيس السنغالي: نؤكد التزامنا الدائم بحل الدولتين وحل الدولتين يضمن العدالة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
15:57

منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف

LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار لبنان
14:46

الجميل لـ"جدل": موضوع الفجوة المالية يحتاج إلى شجاعة الحكومة للقيام بالأفضل وعلى الهدف أن يكون السلام

LBCI
آخر الأخبار
14:41

رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع

LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2025-10-03

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

LBCI
رياضة
2025-09-23

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: نريد التأكد من التزام حماس بجدول خطة ترامب وأي مماطلة يجب أن تؤدي الى استئناف الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار دولية
15:41

ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

