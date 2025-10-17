مخزومي: ثورة 17 تشرين أكّدت أنّ الكرامة والعدالة أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه

رأى النائب فؤاد مخزومي أنّ ثورة 17 تشرين أكدت أن الكرامة والعدالة ليستا مجرد شعارات رنانة، بل أسلوب حياة يستحقه لبنان وشعبه.



ووجّه عبر منشور على منصة "أكس"، في ذكرى 17 تشرين، تحية "للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين الذين تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأثبتوا أنّ الوطن لا يبنى، إلا بالولاء والانتماء، وليس بالمصالح الضيقة".