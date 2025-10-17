منيمنة لـ"جدل": تسليم السلاح هو الخطوة الأولى للبدء بمسار الاصلاح ومسؤولية الودائع تقع على المصارف

أكد النائب ابراهيم منيمنة أنه لا يمكن البحث في موضوع تسليم السلاح فهو شرط دوليّ أساسيّ.



واعتبر، ضمن حديث لبرنامج "جدل"، أنها الخطوة الأولى لتأكيد سيادة لبنان وللبدء بمسار الاصلاح.



أما في موضوع صندوق النقد، فرأى منيمنة أنّ الصندوق لم يغير شروطه ولكن لبنان لا يمكن تلبيتها.



وأوضح أنّ الهدف من الاتفاق معه هو أن يضع معايير ليسترد لبنان مكانه في المنظومة المالية العالمية.



كما أوضح أنّ صندوق النقد لا يريد شطب ودائع، مشيرًا إلى أنّ المسؤولية الاولى تقع على المصارف في لبنان.



ولفت منيمنة إلى أنّ صندوق النقد يتدخل لإصلاح أجهزة الدولة وفي معادلة اتفاق موازنة الـ ١٦ مليار ونصف المليار التي اقرها رياض سلامة تزيد اعباء على الدولة ومن الديون العامة على الدولة.



في السياق ذاته، أكّد منيمنة عدم وجود توافق بين الوفد اللبنانيّ الذي يناقش صندوق النقد في واشنطن.



وقالت إنّ الآراء كانت غير موحدة ولا تصور موحدًا لحل الأزمة.



وسأل: ”كيف لنا أن نفاوض صندوق النقد؟“