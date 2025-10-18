الأخبار
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا إلى روما للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان غدًا
أخبار لبنان
2025-10-18 | 04:20
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا إلى روما للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان غدًا
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر اليوم إلى روما، للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام قبل ظهر غد في حاضرة الفاتيكان لإعلان الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان قديسًا.
وسيترأس القداس الاحتفالي البابا لاوون الاول يعاونه بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
ويذكر ان الطوباوي المطران مالويان ينتمي إلى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.
