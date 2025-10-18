وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة

أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين إطلاق عدد من المشاريع الصحية في منطقة الهرمل، تشمل رفع سقوف تغطية مستشفيات المنطقة بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي.

كما أعلن تزويد مستشفى الهرمل الحكوميّ بجهاز رنين مغناطيسيّ، خلال الشهرين المقبلين.”

وأشار إلى مساهمة الحكومة بقيمة تفوق نصف مليون دولار لدعم المستشفى الحكوميّ في الهرمل، بما يتيح تعزيز خدماته وتوسيع قدرته الاستيعابية، ولا سيما في ظل موجة النزوح الأخيرة التي طالت نحو 40 ألف لبنانيّ عادوا من سوريا من دون أي تغطية أو ضمان صحيّ.

وأكّد أنّ "الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحافيًا لاحقًا اليوم، في شأن موضوع مياه تنورين، لعرض الحقائق والمعطيات العلمية بشكل مفصّل.

وقال إنّ "صحة المواطن لا تعرف سياسة ولا طائفة".