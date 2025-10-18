الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل من بروكسيل: خضنا معارك لنعيد للإنتشار حقه وهناك من يريد أن ينزع حقوقكم
أخبار لبنان
2025-10-18 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
باسيل من بروكسيل: خضنا معارك لنعيد للإنتشار حقه وهناك من يريد أن ينزع حقوقكم
شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال عشاء أقامته هيئة بلجيكا في بروكسيل على أن التيار الوطني الحر خاض معركة حقيقية ليعطي المغتربين الحقوق، قائلا: ""قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي هناك من يريد الغاء هذا القانون وحذف هذه المقاعد ويترككم أمام سؤال وحيد: ماذا نفعل في أيار المقبل؟".
وقال في كلمة القاها خلال عشاء أقامته هيئة بلجيكا في بروكسيل: "هناك أسئلة من نوع هل نسجل اسماءنا أم لا ؟ هل نقوم بالانتخاب في لبنان أو ننتخب بالقنصلية، ماذا يجب أن نفعل؟ كل ذلك يحدث في الوقت الذي اعطيناكم فيه كل الخيارات لتقوموا بما تريدون بحسب القانون"، موضحا "من يريد الانتخاب في لبنان يمكنه ان ينتخب النائب الذي يمثله بدائرته والذي يريد ان ينتخب في الانتشار النائب الذي يمثله ببلده يمكنه ان يتسجل وينتخب في الانتشار".
وأضاف: "بدأوا بالكذب عليكم ليقولوا لكم بأننا نحرمكم من حقوقكم بالإنتخاب، ونحن نقول لكم اننا نعطيكم الحق بالتمثيل المباشر أكان بدائرتكم في لبنان أو بدائرتكم في الانتشار ونعطيكم الحق بالانتخاب وبالترشّح".
وتابه: "عندما قالوا إننا نمنع عنكم الحصول على حقوقكم ذهبنا الى النهاية وقلنا إننا مع ان يختار اللبناني بالبلد المقيم اذا كان يريد أن يصوت لنائبه في الانتشار فليصوت أو إذا أراد التصويت من البلد المقيم فيه للنائب في دائرته في لبنان فليفعل ذلك".
وأكد باسيل على أن "حق اللبناني بالانتخاب في الخارج هو جزء من مشاركته بالحياة العامة بلبنان، واعطاء اللبنانيين في الخارج الحق بالتصويت والترشح والذي سعينا الى أن يحصل الانتشار عليهما لا يكفيان، ومن هنا أهمية الاكمال بمسار اعطاء اللبنانيين في الخارج حقوقهم من خلال كتلة نيابية تمثلهم بالبرلمان اللبناني، ومن هنا كانت فكرة حصول اللبنانيين بالخارج على تمثيل مباشر والذي حققناه للمرة الأولى بتاريخ لبنان بالقانون الذي اقريناه سنة 2017 وبانتخابات اجريت لأول مرة في 2018 واستطعتم المشاركة فيها من الخارج".
وشدد على "أننا أعطيناكم الحق بالترشح عن الدوائر التي أنتم مقيمون فيها"، مضيفا: "هل سمعتم عن وجود كتلة نيابية تقدمت بقانون للانتشار اللبناني؟"
ولفت الى أن "هذا مثل ولو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع ولكان لديكم كتلة من ستة نواب ينتمون لكل الأحزاب، وهكذا يكون المجلس النيابي برمته يطالب بتخفيض ثمن تذكرة السفر الذي يوصلكم الى لبنان لأنه بسبب الأسعار أصبحتم محرومين من الذهاب الى لبنان أنتم وعائلاتكم، وهذا مثل بسيط عما يمكن أن يفعله نواب الانتشار".
كما شدد على أن "الوطن ليس فقط الارض بل الشعب أيضا"، مضيفا: "عندما نخسر الشعب الذي يهاجر نكون نخسر الوطن وأنفسنا، ولهذا لبنان بخطر كبير وهذا هو الخطر الأكبر لأن الحرب قد تكون صعبة ولكن يمكن معالجة آثارها والأزمة الاقتصادية أيضاً، ولكن الهوية والثقافة والحضارة والتراث هذه كلها عندما نفقدها تفقد المقومات الاساسية لشعب مرتبط بأرضه".
أخبار لبنان
بروكسيل:
معارك
لنعيد
للإنتشار
وهناك
حقوقكم
التالي
"الشؤون" تزور المستفيدين من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا
تدريبات ليلية تحضيرًا لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح "حماس"
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح "حماس"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
0
أخبار لبنان
2025-09-22
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
أخبار لبنان
2025-09-22
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
0
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
0
أخبار لبنان
14:11
بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي
أخبار لبنان
14:11
بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
أمن وقضاء
13:31
تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
13:31
تدابير سير في شارع الأوزاعي على خطّ سير البربير مخفر البسطة الأحد بسبب أعمال صيانة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
0
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
0
أخبار لبنان
2025-10-04
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
أخبار لبنان
2025-10-04
إدوار غبريال بعد لقائه جعجع: أمام الجيش تحدّ أساسي يتمثل في استكمال عملية النزع الكلي للسلاح
0
أخبار لبنان
2025-10-11
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
2025-10-11
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
2
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
3
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
4
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
5
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
6
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
7
صحف اليوم
00:28
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
صحف اليوم
00:28
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
8
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More