"الشؤون" تزور المستفيدين من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا بزيارات ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا، ضمن عملية إعادة التحقق (Recertification) للتأكّد من أنّ المساعدات النقدية تصل إلى من يستحقّها فعلاً، ومن دقّة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

تُجرى هذه الزيارات بناءً على موعد مسبق واتفاق مع الأسرة، ويُعرّف العاملون الاجتماعيون عن أنفسهم بواسطة بطاقات تعريف رسمية صادرة عن الوزارة.

وأكد البيان أن "هذه الزيارات مجانية بالكامل، وهي جزء من عمل الدولة لضمان الشفافية وعدالة توزيع الدعم. ولا يحق لأي شخص أن يطلب من المواطنين أي بدل مالي أو وعود ببطاقات أو مساعدات".

وحذرت الوزارة من أي جهة تنتحل صفتها، داعية المواطنين الى "التأكد من هوية الزائرين والإبلاغ عن أي تصرّف مشبوه".