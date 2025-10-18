وفد من كلية الطب في جامعة الروح القدس زار مركز اليوسف الاستشفائيّ في حلبا

زار وفد من كلية الطب في جامعة الروح القدس – الكسليك مركز اليوسف الاستشفائيّ في حلبا، استكمالًا للزيارة التي قام بها رئيس الجامعة إلى المركز.

وعُقد لقاء موسّع في قاعة الاجتماعات، قدّم خلاله المدير الطبيّ بسام الجندي عرضًا تفصيليًا عن دور المستشفى الصحيّ والتقنيّ والإنسانيّ، تلاه عرض فيلم وثائقي تناول نشأة المركز وتطوّره ودوره الريادي في المجال الصحي في عكار.

ثم قام الوفد بجولة ميدانية في أقسام المستشفى، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات والخدمات الطبية المعتمدة، كما تفقّد المباني والمنشآت التي خُصّصت لاستقبال طلاب كلية الطب في إطار التعاون الأكاديمي المرتقب بين الجانبين.

ورحّب اليوسف بالوفد الزائر، شاكرًا لجامعة الروح القدس تعاونها وتواصلها البنّاء، ومؤكّدًا حرص المركز على توسيع مجالات الشراكة، بما يضمن الإفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية لما يخدم المريض في عكار وطلاب الطب فيها.

وعبّر العميد لحود عن سروره بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنّها تأتي بتوجيه من رئيس الجامعة الأب مكرزل، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المتقدّمة في المستشفى، والتباحث في سبل التعاون والتنسيق الاستشفائي والأكاديمي لما فيه خير المرضى والطلاب والمنطقة.

واخُتتم اللقاء بالتأكيد على أهمية متابعة هذا التواصل بخطوات عملية ومشاريع مشتركة في المستقبل القريب.