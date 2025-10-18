القذافي: أرجو من الله أن يكرم عائلة الإمام الصدر بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم

نشرت الناشطة الحقوقية ايناس حرّاق، منسقة فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي والمديرة الحالية لحسابه الرسمي على منصة "أكس" بناء على طلبه التغريدة التالية:



"أقولها اليوم بكل ضمير مرتاح: العدالة الإلهية بدأت تأخذ مجراها كما يجب، وأرجو من الله عز وجل أن يكرم عائلة الإمام موسى الصدر ورفيقيه بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم ويُعيد لهم بعض السكينة بعد طول الانتظار، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن".