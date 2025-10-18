البطريرك ميناسيان قلد رئيس الجمهورية "وسام صليب الايمان": حضوركم شهادة ناطقة على أن لبنان لا يزال بلد الإيمان

قلّد بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "وسام صليب الايمان".



وقال البطريرك ميناسيان في خلال لقائه الرئيس عون في روما: "حضوركم مع اللبنانية الأولى شهادة ناطقة على أن لبنان لا يزال بلد الإيمان".



بدوره، قال الرئيس عون: "أتمنى على رجال الدين من كل الطوائف ألا يتركوا الأجيال تنشأ بلا تعليم لانه الأساس لبناء الاوطان وخصوصا بناء لبنان".