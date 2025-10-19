الأخبار
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين

أخبار لبنان
2025-10-19 | 04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين

شارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في اليوم الثاني من زيارته إلى بلجيكا، في اللقاء الأوروبي لهيئات التيار، حيث اطّلع على واقع عمل التيار في القارة الأوروبية، وحث أبناء الجالية هناك على المشاركة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل.

واعتبر باسيل أن "حق التصويت وحق الترشح هما حقان مكتسبان للمنتشرين بموجب القانون الحالي، إضافةً إلى حقوق أخرى يجب العمل على تحصينها أو السعي لاكتسابها". وشرح "أهمية تخصيص نواب للانتشار يتولّون تشريع القوانين التي تُعنى بشؤون المنتشرين، ويتابعون همومهم وهواجسهم، ومنها على سبيل المثال موضوع غلاء بطاقات السفر من وإلى لبنان".

وكان اللقاء الجامع مناسبة لإطلاق "مجلس أوروبا"، وهو هيئة تُعنى بالتواصل السياسي مع مراكز القرار في كل دولة من دول أوروبا، من سياسيين وبرلمانيين وصحافيين وجمعيات. وسيكون دور هذا المجلس إيصال أفكار التيار الوطني إلى هذه المرجعيات، بغية توضيح الصور الخاطئة التي قد تصل إليها، وتأمين الدعم اللازم للدفاع عن لبنان في هذه الدول الأوروبية.

ثم تابع باسيل جولته متوجّهًا إلى فرنسا، حيث استهل لقاءاته بجلسة حوارية مع مجموعة من الشباب اللبنانيين هناك، ثم التقى بمجموعة من أبناء البترون في فرنسا، قبل أن ينتقل إلى لقاء من تنظيم الـRPL، حيث ألقى كلمة بالمناسبة.

أخبار لبنان

باسيل

بلجيكا

منتشرين

التصويت

