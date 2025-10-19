عمليات دهم لـ"الريجي" في مناطق من الضاحية... وهذا ما جرى ضبطه

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة في المناطق اللبنانية كافة.



وفي هذا الإطار، نفذ جهازها لمكافحة التهريب، عمليات دهم في مناطق الشياح والغبيري وحي السلم والحدث، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة ايضا.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وتم تحويل المحاضر إلى القضاء المختص.