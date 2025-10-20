كركي من العراق: تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان و توسعة التغطية الصحيّة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، شارك في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الذي عُقد تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل، أمس الأحد في مدينة بغداد- مسرح المنصور، برعاية رئيس مجلس الوزراء في العراق المهندس محمد شياع السوداني وحضوره، وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.

وتحدث الدكتور كركي في الجلسة الحوارية الثانية بكلمة عن "القطاع الخاص والضمان الصحي نموذج التفاعل لبناء نظام صحي ومتكامل، سلّط الضوء خلالها على الشراكات المعتمدة عالمياً لتأمين الرعاية الصحّية الشاملة لعدد من الدول العالمية (فرنسا، سويسرا، بريطانيا، لبنان)، وشدّد على "أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز ورفع جودة الخدمات".

واعتبر أن "دور القطاع العام ممثل في المؤسسات المختصة يتمحور حول رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والمعايير لضمان الوصول الى ضمان صحي شامل وفاعل ومستدام، يحقق الغاية المطلوبة من أجل تمتع المواطن بالحياة الكريمة".

وأعلن "وضع كل طاقات وخبرات الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تصرّف الإخوة في العراق للمساعدة في عملية تطوير نظام الضمان الصحي وتسريع حصول جميع المواطنين العراقيين على الحق في الخدمات الصحية".