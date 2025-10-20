مياه لبنان الجنوبي ذكّرت المشتركين بتسوية أوضاعهم المالية

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها "ضمن حملتها المستمرة لإزالة المخالفات والتعديات على الشبكات، ستواصل تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المالية عند الاقتضاء".



ودعت المؤسسة في بيان، "جميع المواطنين إلى تسوية أوضاعهم المالية لسداد بدلات المياه للعام 2025 والأعوام السابقة، مع التأكيد على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من ينوب عنه قانونياً، وفي حال حضور الوكيل، يتوجب إحضار إفادة سكن من المختار".



وأوضحت أن "المشتركين يمكنهم الدفع عبر مكاتب المؤسسة في كل الدوائر التابعة لها، كما عبر شركات التحصيل وإرسال الأموال (OMT) في الفروع اللبنانية كافة، حرصاً منها على تسهيل الإجراءات على المواطنين".



وأكدت "ضرورة المبادرة إلى التسوية لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتخلفين عن تسديد المستحقات".











