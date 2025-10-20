الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية تفقدت مركز الإستجابة لاتصالات المواطنين: الهدف طمأنة المواطنين إلى مسار الطلب والمتابعة معهم

أخبار لبنان
2025-10-20 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية تفقدت مركز الإستجابة لاتصالات المواطنين: الهدف طمأنة المواطنين إلى مسار الطلب والمتابعة معهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة التربية تفقدت مركز الإستجابة لاتصالات المواطنين: الهدف طمأنة المواطنين إلى مسار الطلب والمتابعة معهم

 
تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مركز الإستجابة لاتصالات المواطنين واستفساراتهم أو تقديم شكاوى على الهاتف. 

واطمأنت الوزيرة إلى البرمجة الجديدة للمركز حيث أصبح منظمًا لجهة إبلاغ الإدارة والتبلغ منها بالحل وإبلاغ صاحب العلاقة ومعرفة الطلبات المستجابة والوقت الذي استغرقه الحل، وكذلك الإجابات المعلقة التي تحتاج أجوبة من خارج لبنان أو من إدارات أخرى.

وتولت الوزيرة الإجابة على عدد من الإتصالات شخصيًا، حيث فوجىء المواطنون بذلك وسجلت طلباتهم واحالتها إلى فريق العمل لمتابعتها.

واعتبرت، في حديث مع الموظفين، ان هذا المركز هو جزء من الخطوات الإصلاحية في الوزارة وقد تم تنظيمه بصورة أصبحت أكثر وضوحًا. 

وأكدت أن الهدف من الآلية الجديدة ليس فقط تلقي الإتصال بل طمأنة المواطنين إلى مسار الطلب والمتابعة معهم وإبلاغهم بالنتيجة. 

وأشارت الى أن أهمية توثيق الإتصالات ومعرفة أنواع الحالات والطلبات والمشكلات لكي يتم اتخاذ إجراءات تسهل على الناس عبر إيجاد الحلول للمشاكل المتشابهة بصورة نهائية.

ولفتت الى أن مكتب الوزيرة يستمع إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم واستفساراتهم عبر هذا المركز ويستقبل الإتصالات بكل ترحاب واستعداد للخدمة.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التربية

تفقدت

الإستجابة

لاتصالات

المواطنين:

الهدف

طمأنة

المواطنين

الطلب

والمتابعة

LBCI التالي
نقابة مستوردي المواشي الحية: انخفاض استيراد اللحوم الأوروبية نتيجة ارتفاع اسعارها... وظاهرة الغش في سوق الملاحم لم تتراجع
الجيش اللبناني: تمرين بالطوافات في مرفأ بيروت وتمارين تدريبية في جرد العاقورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الاتصالات أوضاع الوزارة بمديرياتها كافة وأوضاع شركتي الخليويّ بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتطرق البحث إلى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

مركز طوارئ الصحة: اصابة مواطن في الغارة المعادية على طريق صديقين - كفرا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

وزيرا الداخلية والإتصالات: صفقة الأسرى قيد المتابعة والإنتخابات بموعدها و"ستارلينك" بانتظار قرار مجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:17

لفائف الملفوف واللحمة... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-10-18

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية

LBCI
فنّ
11:00

على أنغام أغنية "حب وتفاصيله"... نوال الزغبي تستمتع بوقتها برفقة ابنها في سويسرا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
أخبار دولية
13:47

ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025

LBCI
أخبار دولية
12:25

ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان

LBCI
أخبار لبنان
07:25

وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
04:23

بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

LBCI
حال الطقس
03:14

استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More