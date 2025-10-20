نقابة مستوردي المواشي الحية: انخفاض استيراد اللحوم الأوروبية نتيجة ارتفاع اسعارها... وظاهرة الغش في سوق الملاحم لم تتراجع

أكد أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد، في بيان، أن أسعار اللحوم الأوروبية لا تزال مرتفعة نتيجة استمرار زيادة الأسعار داخل أوروبا.وأشار عيد إلى أن هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار إنعكس سلباً على الاسواق اللبنانية، حيث تراجع إستيراد الأبقار واللحوم الأوروبية بشكل ملحوظ بسبب عجز المواطن اللبناني عن تحمّل الأسعار المرتفعة، مقابل زيادة استيراد اللحوم البرازيلية خلال الأشهر الماضية التي بدأت تغطي النقص الحاصل.أما بالنسبة إلى الكميات المستوردة من اللحوم الحية، أكد عيد أنها "لا تزال مستقرة منذ نحو خمسة أشهر، دون أي زيادة أو نقصان".وأوضح أن النقص في اللحوم الأوروبية قابله إرتفاع في كميات اللحوم البرازيلية.وفيما يتعلق بموضوع الغش في الأسواق والملاحم، أكد عيد أن "هذه الظاهرة لم تتراجع".وأشاد، في الوقت نفسه، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في المراقبة وضبط المخالفات، والذي يظهر بوضوح عبر وسائل الإعلام.وقال عيد: "ننتظر تطبيق قانون حماية المستهلك، إذ من شأن ذلك أن يحدّ بشكل كبير من عمليات الغش".وأضاف: "الوزارة تقوم بجهد كبير في مراقبة اللحوم، وقد لاحظنا بالفعل عمليات ضبط لملاحم مخالفة تخلط لحوم غير مطابقة".