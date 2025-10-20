بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان

أعلن مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا.



وقال: "في الواقع، بدأ رئيس لبنان هذا الأسبوع يتحدث عن حوار مباشر مع إسرائيل، وهذه بداية جيدة"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة كانت تشجعهم على بدء هذا الحوار، ونأمل أن يتحقّق ذلك في أقرب وقت ممكن".