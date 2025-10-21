عدوان: على الرئيسين عون وسلام إدارج مشروع رجي لانتحاب المغتربين والتصويت عليه

أعلن النائب جورج عدوان الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا الى أن الحل في ما خص تصويت غير المقيمين يكون من خلال مشروع قانون تحضره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب.



ووجه عدوان دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لإدارج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه.



وقال عدوان بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: "لطرح المسائل الخلافية على الهيئة العامة وسنلتزم أي قرار يصدر عنها ولكن لن نقبل أن نبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية".