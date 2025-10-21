المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي الـتأمت برئاسته في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وخصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين ال 3 وأعضاء اللجان وبقيت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حل النائب ملحم الرياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات .



وأعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية.