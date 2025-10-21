سلسلة لقاءات للرئيس عون...

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق Jean Todt ملف السلامة المرورية.



وأكد له صدور توجيهات بالتشدد في تطبيق قانون السير حفاظًا على سلامة المواطنين.



في سياق آخر، اطّلع عون من وفدٍ طبيّ على واقع فوضى مراكز التجميل غير الشرعية في لبنان.



وأكد للوفد أنّه سيعطي تعليماته للأجهزة الأمنية المختصّة لتفعيل حملات الدهم والمراقبة، بهدف وضع حدٍّ لاستمرار هذه المخالفات، ولا سيّما أنّ حياة الإنسان تبقى أولوية.