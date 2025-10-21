العبسي مستقبلًا نواف سلام : لتغيير الذهنية وتعميم ثقافة المشاركة

زار رئيس الحكومة نواف سلام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركيّ في الربوة.



وعرضا الاوضاع العامة في لبنان، وآلية عمل مجلس الوزراء لتحقيق النتائج الافضل لمستقبل البلاد، إضافة إلى عرض لمسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.



وشكر العبسي الرئيس سلام على زيارته واعرب عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل وقف النزف الدمويّ والاقتصاديّ في لبنان.



وقال: "طالما دعونا الى انتهاج سياسة المحبة والمشاركة في القرارات الوطنية".



وأضاف: "فنحن نرى ضرورة في تغيير الذهنية وتعميم سياسات التفاهم والحوار والمشاركة في ظل التشنجات المتصاعدة".