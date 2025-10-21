الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-10-21 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة
بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة على الطرق جان تودت، سبل تطوير التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات تحسين البنى التحتية للطرق، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ المبادرات التي تساهم في الحد من الحوادث والإصابات.
وأكّد رسامني "التزام الوزارة دعم الاستراتيجيات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن خطة العمل العالمية للسلامة على الطرق".
واشار إلى "أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتطبيق معايير حديثة ومستدامة في مشاريع النقل".
وأعرب تودت عن "تقديره لجهود لبنان في هذا المجال".
وأوضح أن "مهمته تقوم على حشد الموارد والاستثمارات لتحسين السلامة على الطرق عالميًا، والتركيز على مستخدمي الطرق الأكثر ضعفًا، إضافة إلى الترويج لمبادرات مثل اعتماد الخوذات المطابقة لمعايير الأمم المتحدة، مستندًا في عمله إلى خبرته السابقة كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
التقى
فاعور
تعزيز
السلامة
المرورية
الأمم
المتحدة
التالي
وفد قضائيّ فرنسيّ رفيع في لبنان
الأمن العام: المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين صباح الخميس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-09
رئيس الجمهورية شدد أمام وفد نقابة خبراء السير على أهمية تعزيز السلامة المرورية
أخبار لبنان
2025-09-09
رئيس الجمهورية شدد أمام وفد نقابة خبراء السير على أهمية تعزيز السلامة المرورية
0
أخبار لبنان
2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل في لبنان وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
أخبار لبنان
2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل في لبنان وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
0
أخبار لبنان
2025-10-16
شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية
أخبار لبنان
2025-10-16
شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية
0
أخبار لبنان
2025-10-10
رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء
أخبار لبنان
2025-10-10
رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
0
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
0
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
0
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
0
خبر عاجل
10:39
الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب
خبر عاجل
10:39
الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب
0
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
2
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
4
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
7
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
8
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More