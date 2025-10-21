رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة

بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة على الطرق جان تودت، سبل تطوير التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات تحسين البنى التحتية للطرق، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ المبادرات التي تساهم في الحد من الحوادث والإصابات.



وأكّد رسامني "التزام الوزارة دعم الاستراتيجيات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن خطة العمل العالمية للسلامة على الطرق".



واشار إلى "أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتطبيق معايير حديثة ومستدامة في مشاريع النقل".



وأعرب تودت عن "تقديره لجهود لبنان في هذا المجال".



وأوضح أن "مهمته تقوم على حشد الموارد والاستثمارات لتحسين السلامة على الطرق عالميًا، والتركيز على مستخدمي الطرق الأكثر ضعفًا، إضافة إلى الترويج لمبادرات مثل اعتماد الخوذات المطابقة لمعايير الأمم المتحدة، مستندًا في عمله إلى خبرته السابقة كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)".