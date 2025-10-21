وفد قضائيّ فرنسيّ رفيع في لبنان

وصل وفدٌ فرنسيّ رفيع المستوى إلى لبنان، بناءً على دعوة من وزير العدل اللبنانيّ عادل نصار.



ويضم كبار القضاة.



وتأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في بيروت، في إطار تعزيز التعاون القضائيّ بين البلدين.



وتبادل الخبرات والدعم الفنيّ للمؤسسة القضائية اللبنانية.