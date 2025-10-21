الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا
أخبار لبنان
2025-10-21 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا
يعقد مجلس الوزراء جلسة، الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، في القصر الجمهوريّ، في بعبدا، للبحث في المواضيع على
جدول الأعمال المرفق
.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لمجلس
الوزراء
الخميس
بعبدا
التالي
أسرار الصحف 21-10-2025
بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:54
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
أخبار دولية
16:54
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
16:02
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
أخبار دولية
16:02
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
0
أخبار دولية
15:48
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
أخبار دولية
15:48
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
أخبار لبنان
14:10
وزير الزراعة: مخزون السمك في لبنان جيد رغم التحديات
أخبار لبنان
14:10
وزير الزراعة: مخزون السمك في لبنان جيد رغم التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:02
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
أخبار دولية
16:02
29 قتيلا على الأقل و42 جريحا في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا
0
أخبار دولية
2025-10-15
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
أخبار دولية
2025-10-15
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
0
منوعات
06:20
"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)
منوعات
06:20
"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)
0
آخر الأخبار
11:22
فانس: لكل دولة دور ستضطلع به لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ولن نفرض شيئا على أي حليف
آخر الأخبار
11:22
فانس: لكل دولة دور ستضطلع به لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ولن نفرض شيئا على أي حليف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
0
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
4
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
5
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More