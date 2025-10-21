الجميل: القانون الذي يخصص فقط ستة مقاعد للمغتربين يعني عزلهم

أكّد النائب سامي الجميل أنّ حقوق المعتربين في الانتخابات النيابية، ستبقى محفوظة.



ووعدهم، خلال مؤتمر صحافيّ، بـ"خوض هذه المعركة" حتى الآخر.



ولفت إلى أنّ غموض عملية التصويت هدفه عدم حثّ المغتربين على تسجيل أسمائهم على لوائح الشطب.



وشدد الجميل على ألّا أحد قادر على تحديد القانون الذي سيُصوّت وفقه المغتربون في الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك من الضروريّ أن يتسجلّ المغتربون جميعهم على لوائح الشطب.



وقال متوجّهًا للرئيس نبيه بري: "لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد".



وأضاف: "لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب".



وأعلن تشكيل عريضة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفع نواب الكتائب إلى الخروج من الجلسة.



وشدّد على الحاجة إلى أصوات المغتربين في الانتخابات المقبلة لتقرير مصير لبنان، معتبرًا أنّه ضحايا عدم إدارة البلاد بشكل صحيح".



ورأى أنّ التأثير على النتائج في حال التصويت لـ128 نائبًا أكبر من التأثير التصويتيّ للنواب الستة.



وذكّر الجميل بأنّ عدد المغتربين المسجّلين للاقتراع يزداد في كل مرّة.



وندد بقانون الانتخابات الذي يخصص فقط ستة مقاعد للمغتربين "فهذا يعني عزلهم وفصلهم عن بلادهم وسياستهم".