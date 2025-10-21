شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات

تسلم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى دعوى من وفدٍ من "مؤتمر بيروت الدولي حول حوار الحضارات والأديان، من اجل الاستدامة (BICIDS) 2025" الواقع في 25 الحالي.



ووضع الوفد الشيخ ابي المنى في اجواء التحضيرات للمؤتمر واهدافه، ومنها جمع قادة عالميين ودبلوماسيين وأكاديميين وممثلين عن الأديان، لتعزيز الحوار والسلام والاستدامة، في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة، ويُختتم بتوقيع "وثيقة بيروت"، لتعزيز التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.



واستقبل نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية رئيس تحرير جريدة "الانباء الالكترونية" صلاح تقي الدين.



كما استقبل شيخ العقل في منزله في شانيه وفدًا من مخابرات جبل لبنان ضم، العميد طوني معوض، العميد يوسف نجم، العقيد وائل محمود والرائد سيزار محمود ووفدًا من المشايخ وولجنة وقف بلدة شانيه.

