وزير الإقتصاد: نعمل على المكننة الشاملة لتسهيل المعاملات

نظّم تجمع الشركات اللبنانية بالشراكة مع الهيئات الإقتصادية لقاءً حواريًا مع وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط حول قضايا اساسية لا سيما الإصلاحات، مسار التعافي والنهوض، حماية المستهلك، مكافحة التهريب والمؤسسات غي الشرعية، متطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار وغير ذلك.



وقال الوزير السابق محمد شقير: "إنّ الحوار مع الوزير البساط سيكون إيجابيًا، إنطلاقاً من فكره الإقتصاديّ المنفتح والمتطور، وعمله الدؤوب لإحداث تغيير فعلي في أداء الوزارة ودورها الإستراتيجيّ".



وإذ أشار شقير إلى أنّ الحوار سيتناول الكثير من العناوين الهامة، شدّد على أنه سيستمر في رفع الصوت في كل مناسبة أتواجد فيها، للمطالبة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبيّ والمؤسسات غير الشرعية.