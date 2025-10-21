قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين

أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب أمام محطة صراع فيها الكثير من الألم والأمل، "لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها".



وأشار قاسم في كلمة، في حفل إطلاق كتاب "الغناء والموسيقى - بحوث للإمام الخامنئي"، الى أن "التدخل الأميركي سيئ جدًا في لبنان والمنطقة ويثبت بأنه يقود الإبادة والمجازر لأن لديه مشروعًا توسعيًا".



وقال قاسم، متوجهًا للإدارة الأميركية وتوم باراك: "كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى"، مشيرًا الى ان "استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد إسرائيل".



وأكد قاسم وجوب أن يبقى لبنان سيدًا حرًا عزيزًا مستقلًا، لافتًا الى ان اسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده.



ورأى أن "من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان قوة".



وتوجه قاسم الى الحكومة اللبنانية: "اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حماية السيادة. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار".



واعتبر ان حاكم مصرف لبنان ليس موظفًا عند أميركا كي يضيق على المواطنين بأموالهم، موضحًا أنه على الحكومة أن تضع حدًا له.



وقال: "وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل وعليه أن يتوقف من منع المواطنين في معاملاتهم".



ورأى قاسم أن "الاستعراض الذي قام به ترامب في شرم الشيخ ليس عرضاً للسلام".