إطلاق مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One"
أخبار لبنان
2025-10-21 | 11:07
إطلاق مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One"
إطلاق مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One"
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورئيس المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ شارل عربيد، مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One".
ويهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبنانيّ ويتوزع على مجموعة منصات متخصصة تعالج كل منها قطاعا من القطاعات الحيوية للاقتصاد اللبناني.
ورحب عربيد بالحضور، مشيرًا إلى أنّ الثقة بلبنان هي ثقة باللبنانيين، وهي موزعة عليهم أينما توزعوا.
وقال: "إرادتنا أن نزيل غبار هذه الأحداث، ونعيد بريق الثقة بلبنان، الدولة والمجتمع والإنسان".
واذ سأل: "لكن لماذا الآن؟ وهل هو التوقيت المناسب للحديث عن الإستثمار في لبنان؟"
ورأى أنّ السؤال مشروع، وهو يفرض نفسه في ظل حالة فوران إقليمية ساخنة ومولدة للأحداث الدراماتيكية.
كما رأى أنّه سؤال في جوهره يعبر عن ما يعيشه لبنان والمنطقة: مرحلة إنتقال دقيقة، يتقاطع فيها الإقتصاديّ بالسياسيّ، ويتداخل فيها الأمنيّ بالإجتماعيّ.
وأوضح أنّ "هذا المؤتمر هو منبر عمليّ لربط النقاش الإقتصاديّ بالتحرك التنفيذيّ، ولإعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمر والمجتمع والعالم".
أمّا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير فقال: "نتطلع أن يشكل مؤتمر بيروت 1 مناسبة لإطلاق هوية لبنان الاستثمارية الجديدة، التي تحدد الفرص والمشاريع المستهدفة وتبرز القطاعات الواعدة، وتعرض سبل تحفيز الاستثمار وجذب اللبنانيين المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب".
وأضاف: "نريد هوية استثمارية جديدة للبنان، متطورة ومعاصرة وحديثة، تتضمن إعلانا واضحا وصريحا بأنه لا فيتوهات بعد اليوم على الخصخصة أو الشراكة أو أي من النماذج الحديثة التي تتيح إدارة المرافق العامة بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني. من هنا، كلنا ثقة بأن مؤتمر بيروت 1 سيشكل بداية الطريق نحو مستقبل أفضل، يقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح بساط أنّ المؤتمر استثماريّ رفيع المستوى سيجمع العشرات من المستثمرين بعد سنوات من الغياب بسبب الأزمات المتتالية، ويهدف إلى الإشارة إلى أن الاقتصاد اللبناني دخل في مرحلة جديدة.
كما أوضح أنّ الرسالة واضحة، تكمن في أنّ لبنان ليس بلد أزمات ودوران في حلقة مفرغة، بل بلد فرص واستثمارات مربحة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مؤتمر
بيروت
"Beirut
One"
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
إشترك
